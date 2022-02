lundi 28 février 2022 • 242 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Serigne Fallou Mbacké est célébré aujourd’hui par la communauté Mouride. iGFM revient sur 5 étapes majeures de la vie de ce fils de Bamba qui a marqué ses contemporains.

- Serigne Fallou Mbacké, est né en juin 1888 à Darou Salam, exactement la 27ème nuit du mois lunaire de Rajab. Soit le jour anniversaire de l’ascension du Prophète Mohammad (PSL).



- Il était crédité d’un don mystique hors du commun. Celui de voir se réaliser les prières qu'il formulait. Cela lui valut le sobriquet de «Borom na am mu am»



- En 1928, Serigne Fallou Mbacké fit son pèlerinage à la Mecque. Il s’y révélera au monde par ses miracles.



- En 1945, il est intronisé second khalife de Touba et poursuit l’œuvre de construction de la Grande Mosquée.



- C’est lui qui a posé les 5 minarets de la grande mosquée. Il donnera à l’un d’entre eux, le nom de «Lamp Fall», en hommage à Cheikh Ibrahima Fall.



- Le 7 juin 1963, Serigne Fallou Mbacké inaugurera ladite mosquée dont il dirigea la première prière. Touba lui doit son lotissement et son électrification etc.



- Aujourd’hui, Serigne Fallou Mbacké est célébré chaque année lors du Magal de Kazu Rajab, marquant son jour de naissance Il est décédé à Darou Salam le 6 août 1968 à Touba.