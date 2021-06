Serigne Fallou, sa vie, les critiques… Confidences inédites de Pape Cheikh (Interview)

samedi 26 juin 2021 • 788 lectures • 1 commentaires

People 2 heures Taille

L’homme crève l’écran. Par son professionnalisme et la joie qu’il irradie autour de lui, Pape Cheikh Diallo illumine le quotidien des inconditionnels de la Tfm. Mais, cet animateur hors paire ouvre très parcimonieusement une fenêtre sur sa vie privée. Il a décidé de se confier, cette fois, et exclusivement, sur iGfm. Confidences inédites sur son travail, sa vie, sur on lien avec Serigne Fallou, sa maman ou encore son père, tout ! Dégustez...



MAME FAMA GUEYE



Cet article a été ouvert 788 fois.

Publié par Youssouf SANE editor