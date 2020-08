Serigne Mansour Sy Djamil et les autorités de la Gueule Tapée engagés contre la déforestation

iGFM-(Dakar) Les populations de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane ainsi que leurs autorités municipales administratives et religieuses ont répondu efficacement à l’appel lancé par le chef de l’État Macky Sall, lors de la cérémonie de lancement de la journée nationale de l’arbre à Diamnadio. Autorités administratives et religieuses de cette localité ont planté symboliquement des plantes et invité la jeunesse à prendre conscience de la nécessité de planter des arbres pour protéger l’environnement et lutter efficacement contre la déforestation qui menace la planète.

Le guide religieux, Serigne Mansour Sy Djamil, le maire de la commune de Gueule tapée Fass Colobane, Ousmane Ndoye, l’ancien ministre de l’environnement, Ali Haidar, et plusieurs autorités de cette localité ont participé à cette initiative.

L’ Agence sénégalaise de de la déforestation et de la grande muraille verte et la FAO ont fortement appuyé cette initiative des populations de Gueule Tapée Fass Colobane qui, selon leur maire Mansour Ndoye, ont promis de rendre pérenne les activités de reboisement dans cette localité.

Demba Makalou, coordonnateur de l’association « Sunu espace vert » qui a pour vocation de reverdire l’ensemble des quartiers de Dakar, a pris part à cette activité de haute portée citoyenne.