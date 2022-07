samedi 16 juillet 2022 • 3549 lectures • 4 commentaires

En cette période d’hivernage et de joutes électorales très tendues, le Khalife général des mourides a donné un «Ndigueul». Il a été transmis par Serigne Bassirou Abdou Khadre, son porte-parole, qui était à Lambaye.

«Le khalife a donné un Ndigueul. Il me l’a dit, quand je venais ici. Il m’a chargé de vous dire, qu’à partir de ce dimanche, jusqu’au dimanche qui suit, tous ceux qui pourront le faire, dans les Daara ou dans leur maison, de procéder à des récitals du Coran et implorer Dieu, pour qu’il nous accorde la paix et un hivernage pluvieux et paisibles.



Ceux qui peuvent réciter des Khassisas jusqu’au dimanche évoqué, c’est aussi bon. Et le lundi qui suit, il a dit que lui-même, personnellement, il priera son Créateur pour qu’il baigne le pays dans la paix et la sérénité. Il me charge de vous dire que prier Dieu est un devoir. Mais dès que nous le prions, laissons tout entre les mains de Dieu.»