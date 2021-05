mardi 4 mai 2021 • 321 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) El Hadji Ousseynou Diouf a révélé à Walfadrji que l'actuel Khalife des Mourides est l'une des premières personnes qui l'ont poussé à devenir footballeur.

"Serigne Mountakha fait partie de premiers qui m'ont autorisé à jouer au football. Je me rappelle c'est lorsqu'il était encore plus jeune. Nous avons d'excellentes relations. D'ailleurs, il passait chez nous à chaque fois et assistait à tout ce qui passait à la maison. Donc, je l'ai connu depuis très longtemps. Je tiens à le remercier pour son soutien sans faille", a révélé le double ballon d'or africain et ancien international sénégalais.