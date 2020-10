vendredi 30 octobre 2020 • 746 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Les graves accusations formulées par le guide des moustarchidine, Serigne Moustapha Sy à l’encontre du Khalife Général des Tidianes, Serigne Sabacar Sy vont, sans nul doute secouer la confrérie. Il accuse le Khalife d’avoir marabouté tous les fils de Serigne Babacar Sy avant de confisquer le Khalifat de Tivaouane avec l'appui du président de la République, Macky Sall, et de son épouse.

« Serigne Babacar Sy Mansour a confisqué le Khalifa de Tivaouane avec l'appui du président de la République, Macky Sall, et de son épouse, alors qu'au moment où on l'intronisait, il y avait un membre de la famille qui est son aîné. "Malheureusement, j'étais hors du pays au moment des faits. De toutes les façons, je n'ai jamais eu qu'un khalife, c'est Serigne Cheikh et il est parti", a-t-l dit.