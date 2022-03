mardi 8 mars 2022 • 258 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Première femme à entraîner une équipe de basket-ball masculine au Maroc et au sein de la Basketball Africa League (BAL), Liz Mills s'est confiée aux médias, ce mardi, au Dakar Arena, à l'occasion d'un panel sur la journée internationale de la femme

"J'avais 16 ans quand je démarrais ma carrière de coach en Australie. Mais surtour en Zambie, il fallait continuer à bien se former. J'ai duré en Afrique et j'ai beaucoup aimé. Je m'étais entourée d'hommes, mais je pense que cela n'était pas important. Je suis fière d'être coach femme", a raconté l'entraîneuse du club marocain de l'AS Salé, qui dispute en ce moment la deuxième édition de la Basketball Africa League.

"Quand il s'agit de la dynamique genre dans le sport, vous devez être sûres de vous mêmes en ayant les mêmes oportunités que vos frères. C'est comme ça que vous arrivez à atteindre vos objectifs", a poursuivi la technicienne d'origine australienne.



Liz Mills a par ailleurs rélévé l'une de ses plus grosse déceptions depuis le début de sa carrière d'entraîneur. "Cela a été une déception lorsqu'on a nommé un homme après lorsque j'étais en Zambie. Mais, j'avais continuer à travailler pour atteindre les échellons. Je vais travailler doucement."