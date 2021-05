Ses investigations, homosexualité dans le pays, la politique, Assane Diouf… Les vérités de Bane

L’irruption de la section de recherches lors d'une de ses émissions, ses rapports avec Youssou Ndour, Mame Less Camara et feue Déguène Chimère et Serigne Bass Abdou Khadre, Ndoye Bane raconte. L’animateur de Gfm, homme politique à Pire, fait des révélations sur l’homosexualité au Sénégal, et fracasse Assane Diouf dans cette seconde partie de notre entretien.





