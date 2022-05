mardi 31 mai 2022 • 36 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Appelé en équipe nationale du Sénégal pour la première fois, Ilimane Ndiaye a livré ses premières impressions sur FSF TV. L'attaquant de Sheffield United a affiché ses ambitions avec les Lions, évoqué les éliminatoires de la CAN 2023, la concurrence au sein d'une équipe qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations.

"J'étais avec mon père quand le coach m'a appelé. Dès qu'il m'a dit que j'étais pris pour venir, comme c'était un rêve depuis tout petit, ça m'a fait plaisir. J'ai toujours attendu ça", a-t-il fait savoir lors d'un entretien réalisé par la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



"Sans pression, je vais booster l'équipe pour atteindre de nouveaux titres"



Né en France d'un père Sénégalais, le joueur de 22 ans a par ailleurs précisé qu'il n'a "jamais eu de pression" dans sa vie, mais le fait que les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique, cela lui permettrait de "les booster" pour essayer d'atteindre de "nouveaux titres comme la Coupe du monde et la Coupe d'Afrique", a expliqué l'attaquant de Sheffield United club de Championship (D2 anglaise).



"Je ne pense pas à la conccurence"



Auteur de 7 buts avec son équipe, Ndiaye a indiqué avoir été très bien accueilli dans la tanière. "Dès le départ, ils (joueurs) ont tous été gentils. J'avais un peu une idée de ce qui se passe dans la tanière, mais je ne pense pas à la concurrence. On joue en équipe et chacun se donnera à fond", a souligné la nouvelle recrue de Cissé, qui n'a pas manqué d'envoyer un message pour le match de ce samedi contre le Bénin. "Ce sera intense mais on se prépare bien pour gagner le match."

