Sévérité du covid-19: Les nouveaux scores du Sénégal (Bpe)

Le Bureau de Prospective économique (Bpe) vient de publier son indice de sévérité du covid-19 dans le monde. Concernant l’Afrique, les scores sont compris entre 1 et 0,27, avec une moyenne de 0,72.

Le Sénégal, avec un score de 0,71 (contre un score de 0,62 au 10 mai), se situe au 101e rang mondial (soit un gain de 21 places au classement mondial) et au 27e rang africain.

Burundi, Rwanda et Gambie enregistrent les plus fortes baisses de la sévérité de leur score dans l’indice en une semaine en Afrique. Mauritanie, Ethiopie et Madagascar signent les plus fortes hausses de la sévérité de leur score dans l’indice en une semaine en Afrique.

Selon le Bpe, le Sénégal a commencé à inverser la courbe de la Maladie à partir du 3 avril. Mais, la reprise des cas d’infection, notamment communautaires, à partir du 12 avril, n’a pas amélioré son classement.

Youssouf SANE