L'impression de force collective dégagée par le Séville FC s'est manifestée à tous les niveaux. En défense, Jules Koundé (note : 7), qui n'avait pourtant pas joué les trois derniers matches, n'a absolument pas souffert du manque de rythme. L'ancien Bordelais, testé positif au coronavirus et resté isolé pendant deux semaines, a bien maîtrisé Sehrou Guirassy. Il aurait même pu marquer à deux reprises (27e et 29e). La charnière qu'il forme avec Diego Carlos (7), également très solide, a complément annihilé les offensives rennaises. Au milieu, la grosse activité de Joan Jordan (7), surtout en seconde période, et d'Oliver Torres (6), a étouffé les Bretons, qui ont beaucoup souffert sur les côtés, face l'énergie débordante de Munir El-Haddadi (7), passeur décisif notamment pour Luuk De Jong (55e, note : 6), unique buteur mais qui a aussi manqué d'adresse dans l'ensemble.