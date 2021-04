lundi 19 avril 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Forum sur les enjeux de la sécurité et de la stabilité en Islam, une initiative du Centre Islamique Pour l'Appel au Coran et la Sunnah sous le haut patronage du ministre des forces armées Me Sidiki Kaba et du maire de Bokidiawe Kalidou Wagué s'est tenu dimanche à Dakar.

Pour le porte-parole de la Présidence de la République Seydou Guèye interpellé sur la question à savoir si ce forum est venu à son heure eu égard à ce que le Sénégal a vécu récemment en terme de troubles et d'instabilité, le ministre porte-parole dira qu'il n'y a pas d'agenda pour parler de paix, de sécurité et de stabilité car sans ces dernières rien ne peut se faire. C'est dans la paix et dans la sécurité et la stabilité que les investisseurs auront à cœur de venir s'investir pour booster l'économie du pays et participer à la création de richesses pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir trouver un débouché pour vivre décemment. Ce qui lui conforte dans l'idée que le Cipacs joue un rôle déterminant pour la culture de la paix, une bonne et belle initiative à saluer et à perpétuer voire à pérenniser conclut Seydou Gueye.

Il s'agit à travers ce forum de discuter sur la nécessité voire l'importance de la sécurité et de la stabilité condition sine qua none à tout développement, parce que sans sécurité pas de paix et sans stabilité pas de développement du tout. La rencontre a enregistré la présence du ministre porte-parole de la présidence de la République Seydou GUEYE, du Colonel KOÏTA commandant de la zone militaire 7 du Sénégal et du Sécretaire général du ministère de l'intérieur Sékou CISSÉ et entre autres personnalités.



Pour les initiateurs de ce forum, il est question aujourd'hui et maintenant de se pencher sur cette problématique de sécurité et de stabilité. Les événements récents que le Sénégal a vécu est un signal fort pour que chacun en ce qui le concerne d'être un artisan de la paix et de la stabilité. Car sans paix ni sécurité voire de la stabilité rien ne peut se construire. C'est fort de ce constat que le parrain du forum en l'occurrence Me Sidiki Kaba ministre des forces armées tient avant tout à saluer l'initiative du Cipacs et surtout remercier les organisateurs sur le choix porté sur sa personne en tant que parrain . Il a aussi profité de ce forum pour transmettre le message du Chef de l'État Macky Sall par rapport aux efforts consentis par le Cipacs pour la culture de la paix de la sécurité et de la stabilité qu'il ne cesse de prôner et d'enseigner.