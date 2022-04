vendredi 8 avril 2022 • 140 lectures • 0 commentaires

Sport 50 mins Taille

iGFM (Dakar) À la veille du match choc contre Génération Foot, le président du Casa Sports, Seydou Sané a accordé un entretien téléphonique à IGFM. Le patron du club de Ziguinchor a donné les raisons des résultats positifs enregistrés ces dernières semaines et dévoilé ses ambitions à 24h de ce match phare de la 17e journée de Ligue 1.

"C'est le travail de longue haleine. Vous savez que ce soit au niveau de l'encadrement technique, l'entraîneur et son adjoint Maguette Gningue étaient d'abord dans l'équipe cadette du Casa Sports avec qui ils ont gagné la Coupe du Sénégal. Ils sont revenus et ont gagné la Coupe du Sénégal."



Les petites catégories, la base



"Et avec les juniors déjà, je disais aux deux techniciens, je vais vous donner l'équipe (A) dans quelques années. Préparez moi des juniors qui demain seront compétitifs. Des cadets qui demain seront compétitifs au niveau du club professionnel. C'est ça. Et c'est pourquoi quand ils m'ont convaincu en petites catégories, nous avons pris la résolution de les confier l'équipe A. Au départ, les gens criaient pou dire non, mais je me suis dit c'est un travail de longue date et ils ont travaillé avec les jeunes depuis. Ils ont fréquenté des jeunes qui étaient chez les cadets et juniors. Donc, le dispositif y est il y a longtemps."



Solidarité entre joueurs, supporters et administration



"Il y a une véritable solidarité entre les joueurs, les supporters et l'administration. C'est une véritable entente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble et restons ensemble. Aujourd'hui, partout on dit que le Casa ne gagne pas à domicile. Le Casa gagne bien à domicile. L'année dernière on a perdu un seul match à domicile. C'était contre Mbour Petite Côte. Depuis ce match-là en juin, nous avons fait plus de 22 matchs sans défaite avant de perdre finalement le week-end dernier. C'était normal contre le Jaraaf sur un terrain très difficile et compliqué. Donc, c'est pour dire que c'est le résultat d'un effort de travail."



Objectifs : au moins une Coupe, le championnat...



"Au début de l'année, nous avons dit à notre entraîneur que l'objectif cette année, c'est d'être sur le podium et gagner au moins une Coupe. Donc, si on est premier, on est dans l'objectif et de même que si on est troisième. Mais l'appétit vient en mangeant. Nous avons compris aujourd'hui que nous pouvons nous permettre d'avoir l'ambition de prendre le championnat. Donc, nous sommes en train de mettre tous les atouts de notre côté pour y arriver et aller en Afrique."

PUBLICITÉ