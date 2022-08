mardi 23 août 2022 • 266 lectures • 0 commentaires

People 48 mins Taille

iGFM – (Dakar) Alors qu’il vient tout juste de se séparer de Shakira, la mère de ses enfants, après douze ans de vie commune, Gerard Piqué a retrouvé l’amour et l’a fait savoir. Ce qui n’a pas plus du tout à la chanteuse colombienne.

Séparé de Shakira depuis le mois de juin, Gerard Piqué (35 ans) serait de nouveau en couple. L’heureuse élue s’appelle Clara Chia Marti. Il s’agit d’une étudiante de 23 ans « qui travaille pour lui » rapporte The Sun . Ils se seraient rencontrés « alors qu’il travaillait des événements dans sa société de production Kosmos« . Le couple a notamment été photographié au festival Summerfest Cerdanya en Catalogne, précise le tabloïd britannique.

« Gérard et Clara se voient depuis des mois (…) Ils ont gardé le silence sur leur relation, mais ceux qui les entourent savent tous ce qui se passe (…) Les gens l’ont aidé à garder la romance secrète et ont effacé les comptes de réseaux sociaux de Clara afin que les gens ne puissent pas trouver de photos d’elle (…) Ce qui fait penser à ses amis qu’il prend cette relation au sérieux« , a rapporté une source proche de la nouvelle compagne du footballeur au journal anglais.