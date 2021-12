lundi 20 décembre 2021 • 91 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le « Show of the year » du rappeur Nitdoff a fait le plein ce week-end. Le Stade Iba Mar Diop a même, refuse du monde, suite au retour du rappeur, engagé politiquement au Parti Pastef.

Les jeunes férus du rap étaient massivement, présents au Stade Iba Mar Diop. C’était pour savourer un spectacle de rap du Rappeur Nitdoff. L’artiste a fait montre de son engagement dans ses textes et son combat pour l'union, le savoir vivre ensemble, l'émancipation des jeunes de banlieues défavorisées et contre toutes formes d'injustice et de discrimination.

Beaucoup d’artistes rappeurs ont répondu à son appel. Constant dans ses spectacles et très innovateur, Nitdoff a séduit ses fans. A travers ses multiples concerts, le rappeur a, comme d’habitude, accroché avec ses sonorités musicalement, très suaves.

Ainsi, reconnu pour ses positions tranchées, son engagement politique et son amour pour son leader Ousmane Sonko, Nitdoff s’attaque régulièrement à la mauvaise politique des autorités en gestion des affaires du pays. Plus engagé que d’habitude, il refuse de porter de gants pour défendre, décliner sa vision et ses convictions politiques sur divers sujets, projets et programmes.

Considéré comme étant le meilleur rappeur de sa génération, Nitdoff réclame et expose au quotidien, les attentes des populations pour un mieux être. Très tranché, il reste un influenceur assez spécifique qui insiste pour de meilleures politiques étatiques afin plus dynamiques.