iGFM – (Dakar) Alors que les passionnés du Rap Galsen attendaient l’avènement avec beaucoup d’intérêts, la 12ème édition du « Show of The Year » du rappeur Nitdoff a été annulé. Initialement prévu, ce samedi 17 décembre 2022, l’un des plus grands événements du hip-hop sénégalais a été annulé.

Le préfet de Dakar a interdit le concert de Nitdoff qui devait avoir lieu demain au stade Iba Mar Diop. Une décision que déplorent le rappeur et les mélomanes sénégalais.



