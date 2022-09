jeudi 15 septembre 2022 • 482 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un ancien international français regrette d'avoir porté le maillot de l'équipe de France plutôt que celui de ses origines.

L’équipe de France est probablement celle qui regorge le plus des joueurs de couleurs. Ces derniers qui ne juraient que par les Bleus lorsqu’ils étaient encore jeunes font face à une dure réalité une fois arrivée en Bleus, celle du racisme au point où certains regrettent d’avoir fait le choix de représenter le pays hexagonal plutôt que celui de leurs origines.



Evra : "Si je pouvais remonter le temps, je choisirais de représenter le Sénégal"



C’est Patrice Evra, comme souvent, qui a eu le courage d’évoquer ce sujet très sensible lors de son passage au Ghana pour la promotion de son oeuvre « I love this game » publiée en 2021. Interrogé sur ses origines, l’ancien latéral gauche des Bleus (81 sélections) a admis qu’il choisirait le Sénégal plutôt que la France si c’était à refaire.



"Si je pouvais remonter le temps, je choisirais de représenter le Sénégal, au lieu de la France. Je suis né à Dakar mais j’ai grandi en France [où] quand tu joues bien et que tu gagnes, tu es français [et] quand l’équipe perd, vous êtes désigné comme sénégalais", a déclaré avec regrets Patrice Evra mercredi. Repris par nos confrères de Infos-sport, ces propos risquent de faire jaser dans les jours à venir.



