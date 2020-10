dimanche 4 octobre 2020 • 533 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) S’il ne tenait qu’à Dame Diop, ministre de l’Emploi, le Président Macky Sall resterait à la tête du pays durant plusieurs années encore. Des mots qui ne risquent pas de calmer la polémique sur la question du troisième mandat.

«Si ça ne dépendait que de nous, il continuerait très très longtemps encore. Cela je le dis et je le confirme. Parce qu’il a fait d’excellentes choses dans ce pays que tout le monde salue. Et évidemment les sénégalais veulent que cette expérience continue», a-t-il indiqué lors de l’émission Grand Jury.

Et d’ajouter : «C’est ma conviction personnelle, je parle de faits, de réalisations qu’il a faites et que nous on a besoin de construire ce pays-là. Nous avons créé un parti qui s’appelle Apr, nous voulons conquérir le pouvoir, le garder le plus longtemps possible, c’est notre raison d’être.»

Pour rappel, le président du Groupe parlementaire Benno Bok Yakaar avait déclaré, dimanche dernier, que juridiquement, le président Macky Sall peut briguer un 3ème mandat en 2024.

«Juridiquement, il n’y a aucun doute qu’il peut. Je vous dit juridiquement, il n’y a pas de problème, parce que moi aussi je lis les textes. Ce n’est même pas une question qui doit être posée, parce qu’elle a été déjà réglée», indiquait Aymérou Gningue.