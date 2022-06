mercredi 22 juin 2022 • 2757 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM (Dakar) Face à la presse, à Munich, ce mercredi, Sadio Mané a été interrogé sur sa famille qui vit au Sénégal loin de lui.

"J'avais 19 ans quand j'ai quitté mes parents. Bien sûr, j'aimerais avoir toute ma famille ici, mais ce n'est pas si facile. Mon oncle vient souvent me rendre visite, mais en fin de compte je suis un grand garçon et je peux vivre tout seul. Si ma famille et mes amis veulent vivre avec moi, ils sont les bienvenus", a dit le nouvel attaquant du Bayern qui a signé un contrat de trois ans, contre 40 millions d'Euros (26 milliards FCFA).

PUBLICITÉ