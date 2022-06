jeudi 16 juin 2022 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ansou Diadhiou qui est en train de faire ses preuves avec l'équipe première du Casa Sports, ne dit pas non à la Direction Technique Nationale (DTN) de football. Dans un entretien téléphonique avec IGFM, l'entraîneur qui est tout nouveau champion du Sénégal, dit que son objectif est de gagner des trophées pour son pays mais cela passe d'abord par un travail acharné en club.

"Evidemment parce que je vous ait dit au départ que mon objectif est de gagner des trophées pour le Sénégal", a-t-il fait savoir au téléphone, ce jeudi matin.



"Faire d'abord des preuves"



"Et pour gagner des trophés pour le Sénégal, il faut passer passer par des clubs faire des épreuves pour qu'on puisse vous demander de prendre une équipe. On ne peut pas se lever un jour et qu'on vous demande de prendre l'équipe nationale sans faire quelque chose. Il faut faire des preuves."



"Ceux qui sont sur place font de bons résultats"



"Je ne souhaite pas aussi prendre l'équipe nationale en se disant que les autres qui sont la-bàs échouent dans ce qu'ils font. Ils font un bon travail. Ils réussissent et font de bons résultats ici parce qu'ils ont progressé. Ils sont à un autre niveau. C'est ça mon souhait."