vendredi 19 mars 2021 • 805 lectures • 1 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, Macky Sall, a encore invité les privés à l’union pour avoir un plus grand impact dans les projets du pays. Il leur a lancé le message lors de la signature des deux contrats de concessions portuaires qui ont été attribués au secteur privé national. Il s'agit d'un terminal de supports logistiques d'activités portuaires et d'un terminal de gaz liquéfié.

«L’Etat aura beau vouloir favoriser l’émergence de champions nationaux du pétrole et du gaz, cette volonté à elle seule ne suffira pas», a lancé Macky Sall à Baidy Agne et Cie.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



«Pour que ces champions émergent et gagnent il faut mutualiser les forces et travailler en équipe. Parce que l’industrie pétrolière et gazière demande des investissements que la logique du chacun pour soi ne pourra satisfaire. Si nous allons en ordre dispersée c’est peine perdue, nous n’y arriverons pas. Il faut donc privilégier l’esprit d’équipe en jouant collectif», ajoute le président de la République.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Il indique que les projets signés hier jeudi, continueront à moderniser la plateforme logistique du Port avec un programme d’investissements à terme de plus de 46 milliards. «Et surtout que nous avons aussi un autre projet d’investissement de Gaz. Ce qui fera de la plateforme de Dakar une des plus importantes de l’Afrique de l’Ouest», annonce-t-il.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">