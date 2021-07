samedi 3 juillet 2021 • 459 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

L’horreur s’est produit à Diamaguène Sicap Mbao, en banlieue dakaroise. Dans la nuit du Jeudi au vendredi, un homme s'est donné la mort en se jetant dans le vide du haut d'un pylône de 70mètres de la Senelec.

Les agents de police et les sapeurs-pompiers ont pourtant tout tenté pour le dissuader. Mais, l’homme s’est finalement donné la mort. Selon Les Echos, c’est vers 23h que l’inconnu a surgi de nulle part, pour grimper en douce jusqu'au pinacle d'un pylône de la Senelec. Il s'assoit ensuite au sommet dudit pylône et menace de plonger dans le vide.

Des passants tombent sur la scène, paniquent et sonnent l'alerte. Le suicidaire restera impassible aux appels de ceux qui voulaient le raisonner. A 3h du matin, il passera à l’acte et meurt sur le coup. Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, ex Cto.