jeudi 2 mars 2023 • 1498 lectures • 1 commentaires

Politique 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Sidy Ahmed Mbaye, Doro Gueye et Abdou Nguer du Codas sont cités dans une affaire d'escroquerie autour de fausses vidéos qui mettraient en scène Ousmane Sonko et Adji Sarr.

Sidy ahmed Mbaye, sorti de l’anonymat par l'affaire Sweet beauty, serait soupçonné d'avoir «escroqué 10 millions de Fcfa à une autorité» à qui il aurait fait croire qu'il détiendrait des vidéos compromettantes mettant en scène Ousmane Sonko et Adji Sarr.



Selon Libération, dans cette affaire, ce n'est pas «une autorité » qui a porté plainte mais... un intermédiaire. Il s'agit d'Abdou Nguer, membre du Codas, présenté comme un «frère » d'Adji Sarr et qui est toujours au front pour défendre cette demière.

Nguer, qui a reçu l'argent donc, dit l'avoir remis à Sidy Ahmed Mbaye. Ce dernier lui aurait ainsi transmis une clé Usb qui contiendrait la fameuse vidéo, d'après ses dires. C'est une fois devant son ordirnateur qu'il se serait rendu compte que la clé Usb était vide. Depuis lors, il prétend que Sidy Ahmed Mbaye n'est plus joignable au téléphone.



Une chose est sûre à ce stade : cette affaire renferme beaucoup de zone d'ombres notamment sur l'implication des uns et des autres dans cette sordide escroquerie. Qui plus, la fameuse autorité, qui a sorti l'argent s’appelle Doro Guèye, renseigne Libération. Une enquête est ouverte.