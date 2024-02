jeudi 29 février 2024 • 74 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Directeur Général de MCA-Sénégal II, Oumar Diop et le Directeur Régional de Vinci Energies pour l’Afrique de l’Ouest, M. Lahoucine Fardadi, et représentant du groupement Cegelec-Vinci énergies Sénégal, adjudicataire du contrat de réalisation des infrastructures d’électrification rurale moyenne tension (MT) et basse tension (BT) et d’amélioration du réseau de distribution,

ont procédé, ce lundi 26 février 2024, à la signature dudit contrat dans le cadre du Projet Accès du Senegal Power Compact.

Lesdites infrastructures permettront ainsi d’électrifier 370 villages des régions de Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Sédhiou et 15 périmètres de bananeraies dans les zones de production de Tambacounda. L’accès à l’électricité dans ces zones contribuera au développement des filières porteuses de croissance : le riz dans la zone de l’Anambé, l’anacarde dans les régions de Sédhiou et Fatick et la banane dans la région de Tambacounda.

La signature dudit contrat, effectuée en marge de la rencontre marquant le démarrage des travaux de réalisation desdites infrastructures, a eu lieu en présence des acteurs clés dont le Secrétariat Permanent à l’Energie, le Coordonnateur de la Cellule Compact 2026 de la Senelec, M. Serigne Ibrahima Mbaye. La rencontre a également servi de cadre pour présenter les rôles et responsabilités des différents acteurs et le planning d’exécution.



En termes de prochaines étapes, les différentes parties prenantes effectueront une mission de terrain, du mardi 27 février au dimanche 03 mars 2024, pour permettre au groupement Cegelec-Vinci énergies Sénégal de collecter des informations complémentaires sur les caractéristiques et enjeux des sites de projet et faire un focus sur les zones sensibles et spécifiques afin de mieux préparer la réalisation des travaux.



Pour rappel, le Projet Accès du Senegal Power Compact ou Programme d’Electricité de MCC soutient les objectifs du Gouvernement du Sénégal visant à améliorer les moyens de subsistance en milieu rural en élargissant l’accès à l’électricité autour des chaînes de valeur à travers l’électrification de 370 localités. Le Projet Accès devrait profiter à environ 220.000 Sénégalais pour environ 18.000 ménages.

D’une durée de cinq ans, le Compact d’électricité de MCC pour le Sénégal ou Senegal Power Compact comprend un don d’investissement de 550 millions de dollars américains du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars américains du Gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions de dollars américains.

Le Compact est élaboré pour garantir une fourniture fiable de l’électricité aux Sénégalais et satisfaire à la demande croissante du pays afin de libérer le potentiel le plus important pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté.