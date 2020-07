Signature d’un accord-cadre entre le ministère de l’Intérieur et le comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse

iGFM-(Dakar) Le Ministère de l’Intérieur et le comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2022, ont signé un accord-cadre, ce mardi, dans une salle de conférence du département.

Le but de cette signature est « d’assurer des jeux sûrs afin que Dakar 2022 soit un grand moment de fête pour la jeunesse mondiale », a fait savoir Mamadou Diagna Ndiaye, le président du COJOJ par ailleurs patron du CNOSS. « Le Sénégal est un habitué des grands rendez-vous. J’ai confiance quant à la capacité de vos services », a-t-il ajouté, remerciant Aly Ngouille Ndiaye pour son engagement constant et son implication personnelle aux côtés de COJOJ. « Toutes les instructions que vous avez données ont été exécutées et ont permis une organisation réussie du Tournoi Qualificatif Olympique de la Boxe pour les JO de Tokyo, organisé à Dakar en février 2020. »

Le Ministère de l’Intérieur va contribuer à la sécurité des 4676 athlètes…

De son côté, Aly Ngouille Ndiaye a rassuré le COJOJ. « Soyez assurés que le Ministère de l’Intérieur va contribuer à la sécurité des 4676 athlètes de 15 à 18 ans, 5000 volontaires, des délégations et représentations. Il en sera de même des sites d’hébergement, du village olympique, des stades de compétition et de l’itinérance de vos invités sur le parcours des 3 villes de Dakar, Saly et Diamniadio dont la sécurité sera prise en charge par des hommes et une technologie de standard international », a indiqué le Ministre de l’Intérieur.

Pour rappel, les jeux olympiques de la jeunesse se dérouleront du 22 octobre au 9 novembre 2022, à Dakar, Saly et Diamniadio.

Mamadou Salif GUEYE