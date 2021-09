mercredi 15 septembre 2021 • 1133 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après le placement de leur client sous mandat de dépôt, les avocats de Simon et de Kilifeu ont fait le point, face aux journalistes. Leurs clients sont sereins, assure Me Abdoulaye Tall.

«Ils ont été placés sous mandat de dépôt tous les trois (Simon, Kilifeu et Thierno Amadou Diallo) le temps que l’enquête puisse se poursuivre. Dans les prochains jours, tous les trois seront extraits de la prison pour entendus à nouveau dans le fond de l’affaire (…)



Ils sont sereins, ils ont clamé leur innocence, ils n’ont pas peur et ils ont clamé leur innocence. Et dans les prochains jours nous prouverons qu'il y a une différence entre ce qu’on leur prête et la réalité»