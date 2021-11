lundi 15 novembre 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

Le forum du justiciable attire l’attention des autorités sur l’état de santé du membre du mouvement Y’en a Marre Simon Kouka qui serait gravement malade.

Babacar Ba et ses camarades avertissent: «L'état de santé Simon Kouka est à prendre en compte, car ce dernier souffre et que son état n’est pas compatible avec le milieu carcéral. Toutefois ils soulignent que l’activiste aurait besoin des soins particuliers et un suivi en dehors du milieu carcéral. Il faut que la question substantielle de la prise en charge des détenus soit prise en compte »disent ils .