Sindian : Les enseignants mis en quatorzaine stigmatisés, baptisés «Monsieur Corona»

iGFM-(Dakar) Onze enseignants placés en isolement chez eux, dans la commune de Sindian, souffrent le martyr. Ils ne peuvent plus sortir de leurs concessions familiales. Et pour cause, ils sont stigmatisés par les populations.

Leurs élèves ont fini de les appeler «Monsieur Coronavirus». Pour rappel, ils étaient 13 enseignants de la commune à être soumis à des tests à la maladie du COVID19. Leurs résultats ont révélé deux enseignants testés positifs. Cette situation a mis leurs dans une situation difficile. Des familles qui n’ont plus rien à mettre sous le ventre parce que les responsables sont placés sont placés en quatorzaine. Interpellé, l’édile de Sindian Yankhoba Sagna a confirmé l’information avant de regretter : «Treize sacs de riz et cinq bidons d’huile pour une vingtaine de famille placés sous quatorzaine dans la commune de Sindian , notre commune est dépassée par les charges sociales de ces ménages », a laissé entendre Yankhoba Sagna. Il menace par ailleurs: «si nous n’avons plus de moins, nous allons lever le confinement face à la pression de besoins. Ces personnes impactées seront ainsi laissés à la merci de la rue. Ces familles qui sont identifiés comme contact des enseignants sont des soutiens de famille aujourd’hui privées d’activités» Le premier magistrat de la commune de Sindian appel à l’aide des autorités.

IGFM