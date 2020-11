dimanche 1 novembre 2020 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien milieu de terrain de Manchester United et vainqueur de la Coupe du monde 1966 avec l'Angleterre, Sir Bobby Charlton, 83 ans, est atteint de démence.

Sa femme Norma l'a confirmé dans une interview publiée dimanche par le Daily Telegraph.

Norma Charlton a déclaré espérer que la nouvelle concernant son mari puisse "aider les autres". Sir Bobby Charlton a passé 17 saisons à Manchester United, remportant une Coupe des clubs champions, trois championnats anglais et une Coupe d'Angleterre. Il a également été nommé Ballon d'Or 1966 dans la foulée de l'unique sacre anglais en Coupe du monde. Jack Charlton, frère aîné de Bobby et également membre des Three Lions victorieux en 1966, est décédé plus tôt cette année.