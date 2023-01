Sister Lb- Wällu Jiggen ñi-Usaid Traces

mercredi 4 janvier 2023 • 173 lectures • 0 commentaires

People 20 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal financé par l'Usaid, le Forum Civil, en consortium avec Nrgi et l'Ong 3D, initie des activités de sensibilisation des populations à travers l'activisme artistique. C'est dans ce sens qu'il a développé un partenariat avec des rappeurs habitants les zones d'exploitation pétro-gazières et minières.

Il s'agit d'une façon de mettre en œuvre le contenu local dans le registre du hip hop et des musiques urbaines.Le son « wallu jiggen ni », composé par l'artiste Sister Lb, est spécialement dédié aux femmes dans les zones extractives. Sister Lb est une femme très engagée pour la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption à travers son art. Elle plaide pour l'opérationnalisation des fonds miniers au profit des femmes mais, aussi pour l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les zones d'exploitation minière.

Le son est un plaidoyer pour la prise en compte effective des droits des femmes et des enfants dans les zones d'exploitation minière et des hydrocarbures. PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 173 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor