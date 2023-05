mercredi 3 mai 2023 • 854 lectures • 1 commentaires

Société 4 heures Taille

Sitor Ndour à porté plainte contre des personnes qui ont contesté la décision du juge par rapport à son acquitement. C'est à la suite du procès qui l’opposait à son ancienne femme de ménage qui l’accusait de viol. D’après le quotidien L’Observateur, l’avocat de l’ancien Directeur général du COUD, Me Baboucar Cissé, a déposé hier deux plaintes contre l’activiste Gabrielle Kane et le syndicaliste Dame Mbodji.

Le journal de Gfm de souligner que Gabrielle est poursuivie pour diffamation, injures publiques et outrage à magistrat. Sitor Ndour lui reproche deux publications sur Facebook où elle conteste le verdict de la chambre criminelle le relaxant et lui reproche de claironner au lieu de «raser les murs».

PUBLICITÉ

Quand à Dame Mbodj, il est poursuivi pour diffamation, injures publiques et outrage à magistrat. Son tort, d’après la plainte de l’ancien directeur du COUD, une sortie sur sa chaîne Youtube où il avance que le viol dont on accuse Sitor Ndour est établi et que l’acquittement de ce dernier constitue un scandale.

PUBLICITÉ

Pour rappel Sitor Ndour a été acquitté par la chambre criminelle.

La partie civile et le procureur de la République ont fait appel de cette décision.