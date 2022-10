Sitor Ndour : Sa demande de liberté provisoire encore rejetée

Me Ousmane Seye et Me Boubacar Cissé, les avocats de Sitor Ndour, avaient introduit une demande de liberté provisoire devant le juge du deuxième cabinet, après l’audition au fond. Une demande finalement rejetée.

D'après nos informations, ce matin le dossier a été plaidé devant la chambre d'accusation. Et, la chambre a confirmé le rejet. Pour rappel, Sitor Ndour a été accusé par une fille de 16 ans qui travaillait chez lui comme femme de ménage, d'avoir abusé d'elle. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le Juge du deuxième cabinet d'instruction.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane