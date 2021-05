mardi 25 mai 2021 • 141 lectures • 0 commentaires

‘’ Je suis gravement préoccupé par la situation parce que c’est un coup d’Etat. Je suis étonné par la situation au Mali après ce qui c’est passé au Tchad et la réaction à la fois de la communauté africaine et la communauté internationale’’, déclare t-il lors de son intervention sur France 24.

Alioune Tine, fondateur du think tank afrikajom Pour nous sommes en train de vivre les moments les plus sombres de l’histoire politique de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel depuis les indépendances auxquels on assiste.