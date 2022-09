vendredi 30 septembre 2022 • 211 lectures • 0 commentaires

La situation est confuse au Burkina Faso où des coups de feu ont été entendus aux environs de la présidence de la République. Les autorités du pays sont sortis de leur mutisme pour s'expliquer.

Les coups de feu sont liés à un mouvement d’humeur des soldats. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré le chef de la Junte dont les propos sont relayés par la Direction de la communication de la Présidence burkinabè.

En effet, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a déclaré que la situation confuse est «créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des Forces armées nationales ce vendredi 30 septembre 2022 à Ouagadougou.» Le chef de la Junte assure que des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité.



«L'ennemi qui attaque notre pays ne souhaite que la division entre Burkinabè pour accomplir son action de déstabilisation», dit-il, tout en invitant, les populations à «observer la plus grande prudence et de rester calme face à certaines informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux.»