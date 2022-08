mardi 16 août 2022 • 209 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mis à l'écart à l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng vit un début de saison très difficile. A moins de trois mois de la Coupe du monde de la FIFA, il y a lieu de s'inquiéter pour le jeune attaquant international sénégalais, qui néanmoins est visé par Lorient (aux dernières infos). De passage dans les locaux de IGFM, le journaliste sénégalais, Mohamed El Amine Diop analyse le cas de l'ancien sociétaire de Diambars.

"Le cas de Bamba Dieng a surpris presque tout le monde. Il était dans une bonne dynamique avec la CAN et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Certes, l'OM a un nouvel entraîneur, mais il a mis Bamba cinquième dans la hiérarchie des attaquants. Mais, Bamba Dieng a été le meilleur buteur de la préparation avec trois buts."



"Il y a une incohérence sur le plan sportif et un manque de respect"



"Je trouve qu'il y a une incohérence sur le plan sportif par rapport au cas de Bamba Dieng. Pour moi, l'Olympique de Marseille ne mérite pas Bamba Dieng. Parce que pour moi il y a un manque de respect qui est là. Sur le plan sportif, le joueur est dans une bonne dynamique et a réalisé de bonnes performances notamment avec Sampaoli qui l'a lancé l'année dernière. Cette année, le nouvel entraîneur Tudor dit que Bamba ne fait pas partie de ses plans en le mettant à la cinquième position dans la hiérarchie des attaquants."



"C'est du foot-business."



"Je pense qu'il y a problème au niveau de la direction. Je pense que c'est l'Olympique de Marseille qui veut vendre Bamba Dieng pour avoir des rentrées d'argent. Ce n'est pas purement et simplement sportif. On parle de foot-business. Avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, Marseille a besoin de vendre pour avoir de l'argent. Mais, ce n'est pas un aspect purement sportif. Je lui conseille de quitter Marseille. Il ne figure pas dans les plans de l'entraîneur et n'est même pas sûr qu'il aura un bon temps de jeu durant toute la saison."



"A l'approche de la Coupe du monde, il doit être performant"



"A l'approche de la Coupe du monde, tu dois être performant pour figurer dans l'équipe de performance pour représenter dignement sa nation. Donc, même son agent a pris la parole pour dire que Bamba veut rester. Pour moi, il doit partir en Premier League. C'est un joueur qui doit progresser, côtoyer un grand championnat et les grands entraîneurs. Si les équipes veulent de l'argent, ils te vendent même si tu as du talent."



"son agent devait dès le début analyser cette situation"



"C'est aussi aux managers des joueurs de prévoir ces genres de cas. Celui de Bamba Dieng, je pense que son agent devait dès le début analyser cette situation tout en sachant que Marseille veut le vendre pour avoir de l'argent. Parce qu'il n'arrange pas l'entraîneur sur le plan sportif. Tout le monde sait que Bamba Dieng est un attaquant qui a du talent, fait partie des joueurs qui ont de l'avenir à l'OM.



Son agent a dit qu'il écoute la direction de l'OM. Pour moi, c'est lui qui doit aller vers les dirigeants de Marseille pour leur dire mon joueur a besoin de temps de jeu. Soit il reste à Marseille pour jouer soit il part. Je pense que l'aspect management est très important."

