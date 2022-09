vendredi 9 septembre 2022 • 153 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Près d'une dizaine d'organisations du secteur privé national ont fait une déclaration ce vendredi sur la situation nationale. Ce, dans un contexte marqué par la hausse des prix, l’installation d’une nouvelle législature et l’attente d’un nouveau gouvernement.

Les craintes et l'appel à la sérénité



Dès l’entame de leur texte, les organisation du secteur privé ont tenu à lancer une invite à la paix sociale, à la stabilité politique, à la sécurité des biens et des personnes, à l’accroissement de l’efficacité de l’Etat. Mais aussi, à la séparation des pouvoirs, au respect des institutions de la république, au renforcement de notre souveraineté économique, ainsi qu’à la réhabilitation des valeurs « travail, productivité et éthique».



Puis, elles ont rappelé que notre pays fait face à des crises exogènes sans précédent. Expliquant que leurs entreprises ont fait montre de résilience en prenant en charge les surcoûts financiers pour préserver autant que possible les emplois et le pouvoir d’achat des sénégalais, ils soulignent qu’à présent, l’Etat se doit de résoudre l’équation "subvention sociale, financement budgétaire et croissance économique inclusive."



Futur gouvernement et 14e Législature



«Notre secteur productif est confronté à de nombreuses difficultés : les entreprises ne peuvent plus contenir les impacts desdites crises exogènes. Une morosité économique s’installe à l’échelle du monde. A cet effet, nous attendons tous de voir dans ‘‘l’Action’’ la 14ème législature et le nouveau gouvernement», indiquent-ils.



Ils appellent à plus de dialogue social, d’équité et de dévouement pour servir honorablement la Nation, et contribuer ainsi à la moralisation de la vie publique. Le secteur privé invite surtout, à un dialogue public/privé partageant les mêmes valeurs sur les questions de grande importance républicaine comme la souveraineté économique dans les concessions et les secteurs stratégiques porteurs de croissance.



"Moins de haine de soi, moins de

stigmatisation et de suspicion des privés nationaux

qui gagnent des marchés..."



Sur le pétrole et le Gaz, le secteur privé plaide pour «l’élargissement du cadre réglementaire et juridique du contenu local à d’autres secteurs d’activités que celui du pétrole et du gaz.» Mais aussi, plus d’engagement à de l’administration publique à leurs côtés, "plus de patriotisme économique, moins de haine de soi, moins de stigmatisation et de suspicion des privés nationaux qui gagnent des marchés, et enfin de nouvelles règles de complémentarité avec l’investissement direct étranger."



IIs se sont engagés à accroitre les investissements privés nationaux, à créer plus d’emplois décents pour la jeunesse, à contribuer davantage au développement socio-économique de nos villes et hinterlands.



À la nouvelle législature et au futur gouvernement, les patrons ont adressé un message : «À la 14ème législature, nous disons: ''Auditionnez votre Secteur Privé National avant de voter toute Loi à caractère économique et social.'' Au prochain gouvernement, nous disons : ''Soutenez davantage votre Secteur Privé National afin de permettre à l’entreprise nationale de prospérer et de répondre à cette forte demande d’emplois de notre jeunesse que nous savons innovante et productive.''»



Le Cnp, le Mdes, le Ges, l'Unacois jappo et l'Unacois yessal, la Cciad, le Cdes, le Cnds et le Cis sont les organisations signataires.