mercredi 17 mai 2023 • 1603 lectures • 0 commentaires

Politique 6 heures Taille

iGFM - (Dakar) Yewwi Askan Wi compte maintenir la marche qu’elle avait annoncé il y a peu. Objectif : dénoncer la tentative du président Macky Sall «d’éliminer» de potentiels adversaires à la présidentielle, disent-ils.

«Nous avions retenu une marche nationale et internationale. Beaucoup ont intervenu. Cette marche sera maintenue pour la bonne et simple raison qu’il n’y a rien que le président Macky Sall a fait aujourd’hui allant dans le sens d’apaiser les populations, allant dans le sens de rassurer les populations», a déclaré Déthié Fall durant la conférence de presse que tient actuellement Yewwi Askan Wi.



Le leader du Parti républicain pour le progrès déclare que la manifestation devrait se tenir le 26 mai prochain. Et Yewwi Askan Wi attend des millions de sénégalais, que «les images fassent le tour du monde afin que tous les partenaires sachent que le président Macky Sall est aujourd’hui vomi par le sénégalais», dit-il.



Déthié Fall a tenu à envoyer un message au Président Macky Sall. Il lui demande de respecter le statut qu’incarne aujourd’hui le leader de Pastef: «Il a un statut de Président de la République que nous lui reconnaissons, qui finira en 2024. Mais il doit respecter le statut de leader de l’opposition, le statut de Ousmane Sonko. Qu’il le veuille ou non c’est quelqu’un qui est porteur d’espoir, et qui mérite cet espoir. Toute la conférence des leaders apporte son soutien à Sonko, toute la conférence des leaders debout fera face.»