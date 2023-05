lundi 1 mai 2023 • 933 lectures • 2 commentaires

Le 17 mars dernier, deux députés Français avaient saisi, par courrier, Catherine Colonna, ministre des affaires Étrangères de la France, sur la situation politique au Sénégal. Une situation marquée par une tension qui s’épaissit à mesure qu’on s’approche de la présidentielle. La patronne de la diplomatie française a répondu à leur interpellation.

Catherine Colonna, la ministre Française des affaires étrangères a répondu aux députés français qui l’avaient interpellée sur la situation politique tendue au Sénégal. Dans son document envoyé aux députés, elle a indiqué que «la France suit avec attention l'évolution de la situation politique dans le pays, notamment dans la perspective de l’élection présidentielle de février 2024.»



Ce que la France souhaite, dit-elle, c’est que «la longue tradition démocratique et la stabilité du Sénégal soient préservées et que le pays connaisse un processus électoral apaisé, inclusif, transparent et conforme aux standards internationaux.»



Précisant que son pays n'a pas vocation à s'immiscer dans la vie politique sénégalaise, Mme Colonna souligne cependant, qu’ils n’ont pas caché leurs inquiétudes autres autorités sénégalaises.



«Dans le cadre de notre dialogue régulier et confiant avec les autorités sénégalaises, nous leur avons fait part de notre inquiétude quant à l'accroissement des tensions à l'approche de L’élection de 2024», dit-elle dans sa correspondance. Pour Mme Colonna, «la poursuite de cette situation serait en effet préjudiciable pour le Sénégal.»



Elle assure que la France demeurera donc attentive à la préparation et au déroulement de la présidentielle à venir, sans interférer dans une neutralité. A ce titre dialogue régulier avec l'ensemble des acteurs sénégalais, notamment l'opposition et la société