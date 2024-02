vendredi 9 février 2024 • 3141 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Le secrétaire général des nations unie (Onu) vient de réagir sur la situation tendue qui prévaut au Sénégal, depuis que le président Macky Sall a engagé le pays dans une dynamique de report de la présidentielle.

António Guterres suit de près la qsituation qui prévaut actuellement au Sénégal, lit-on sur un texte publié sur le site Web de l'Organisation des nations unies. Le Secrétaire général de l'Onu s’est dit «préoccupé par l'évolution de la situation au Sénégal.»



Il appelle les acteurs nationaux à engager le dialogue, à maintenir un environnement politique pacifique, à s'abstenir de recourir à la violence. Il demande surtout aux autorités sénégalaises, «à assurer la tenue d'une élection présidentielle inclusive et transparente dans le cadre de la constitution sénégalaise.»



Le Secrétaire général réaffirme l’engagement des Nations Unies à continuer de soutenir la consolidation de la démocratie et la promotion de la paix, de la stabilité et du développement au Sénégal.

