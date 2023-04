samedi 15 avril 2023 • 80 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Une délégation de Yewwi Senegaal et une délégation de Ànd-jëf/Pads se sont rencontrées ce vendredi 14 avril 2023 pour discuter de la situation nationale et des tâches des patriotes Sénégalais.

À l’issue des discussions et tenant compte de la rencontre qu’elle a eue dernièrement avec une délégation des initiateurs de la plateforme de lutte pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques, la coalition Yewwi Senegaal a annoncé sa décision d’assumer toutes ses responsabilités dans cette plate-forme sur la base des principes de restauration et de sauvegarde des valeurs de la République et de la Démocratie.

Ànd-jëf/Pads qui, de son côté, avait subordonné sa participation à la plate-forme au parachèvement des contacts pour l'unité de combat la plus large de l'opposition, se réjouit de cela et constate que pour l’essentiel les tâches de contact sont dans leur phase finale.

Dans ces nouvelles conditions, il a aussi décidé de s’engager pour la mise en place de la plate-forme sur les bases indiquées.