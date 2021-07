dimanche 25 juillet 2021 • 194 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) "La situation est tendue dans les Cte", a indiqué ce dimanche, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, sur les ondes de Sud Fm. Selon lui, cela est dû à "la proportionnalité de la progression de la pandémie", avec la réception quotidienne de cohortes de milliers de positifs.

"On est sorti de l'échelle de la première et de deuxième vague où on avait maximum par jour 250 contaminations. Mais l'échelle de cette troisième vague est très différente, de telle sorte qu'on a des cohortes de contaminations importantes. Et quand le nombre de contaminations augmente à ce niveau-là, on voit toujours que le nombre de cas graves augmente aussi. C'est des cas qu'il faut référer au niveau des Cte. C'est ce qui explique qu'au niveau des Cte, on a une demande extrêmement forte", explique-t-il.

Pour faire face à cette situation, Abdoulaye Diouf Sarr annonce la réouverture des autres sites de prise en charge.



"Aujourd'hui, nous sommes dans une position où peut-être les hôtels ne seront pas réquisitionnés ; nous ne le souhaitons pas. Mais nous allons bientôt ouvrir le site de Guéréo, le site du hangar des pèlerins qui est aujourd'hui disponible, le site de Diamniadio qui est un Cte qui n'est pas plein au moment où je vous parle", confie le ministre.



Toutefois, précise-t-il, "cela n'est pas extensible à l'infini". Par conséquent, souligne-t-il, "la meilleure manière de stopper cela, c'est que tous les Sénégalais, comme un seul homme, nous aident en respectant les mesures barrières, que la vaccination avance et que nous stoppons la contamination".