iGFM (Dakar) Six mois après la découverte d'une tumeur testiculaire, Sébastien Haller, a annoncé, ce lundi, son retour à l’entraînement avec Dortmund.

Après une année 2022 éprouvante, 2023 commence sous les meilleurs auspices pour Sébastien Haller. Recruté l’été dernier par le Borussia Dortmund après une saison canon avec l’Ajax Amsterdam, l’attaquant de 28 ans n’a en effet jamais été en mesure de défendre les couleurs de sa nouvelle équipe puisqu’une tumeur testiculaire a été découverte seulement quelques jours après sa signature. Six mois et deux opérations plus tard, l’international ivoirien est en passe de remporter son combat contre la maladie.



Ce lundi, le BvB a en effet annoncé le retour à l’entraînement de l’ancien Auxerrois. «Salut tout le monde. Je suis enfin de retour. Ça n’a pas été facile mais votre soutien m’a beaucoup aidé. J’ai hâte de vous voir au stade pour de futures victoires», a écrit l’Eléphant sur Twitter en se montrant en plein exercice salle de musculation. Voir Haller jouer en seconde partie de saison semble totalement possible désormais !



