Covid-19 : Six tests positifs détectés en Premier League

iGFM-(Dakar) En Premier League, le football va bientôt reprendre, tout du moins les entraînements collectifs. Pourtant cela semble être toujours problématique et cela est encore plus le cas avec le fait que certains joueurs, comme Troy Deeney, le capitaine de Watford, ne veulent pas reprendre le chemin de l’entraînement. D’autant que nous venons d’apprendre que six nouveaux cas de covid avaient été détectés.

« La Premier League peut confirmer aujourd’hui que dimanche 17 mai et lundi 18 mai, 748 joueurs et membres du personnel du club ont été testés pour le COVID-19. Parmi ceux-ci, six ont été testés positifs dans trois clubs. Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s’auto-isoleront désormais pendant une période de sept jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d’intégrité et de surveillance de la concurrence. Aucun détail spécifique sur les clubs ou les individus ne sera fourni par la Premier League en raison des exigences légales et opérationnelles », peut-on lire sur le communiqué de la Premier League.