Dans la course au fauteuil de maire de Dakar, Soham Wardini n’est pas en reste. L’édile sortante a entamé sa campagne hier samedi à la Médina. Elle a lancé un appel aux jeunes et parlé de son bilan.

«Ce que nous avons fait, les dakarois l’ont vu. Et ce que nous comptons faire, c’est que nous allons rehausser notre bilan», a promis l’actuel maire de la ville. Elle a expliqué aux populations qu’elle a dressé son programme après avoir bien écouté leurs aspirations.

«Notre programme, quand nous le faisions, nous avions écouté les populations. Nous leur avons dit ce que nous voulons faire et elles nous ont dit ce qu’elles veulent. Et c’est sur cette base que nous avons bâti notre programme», a expliqué la remplaçante de Khalifa Sall.

Soham Wardini précise, tout de même, qu'elle ne compte pas faire de promesses qu'elle ne saurait tenir : "Manquer de respect aux populations, c’est leur promettre ce qu’on ne peut pas faire. Mais, le leur promettre quand même, pour qu’elles vous élisent. Nous, on ne le fera pas."

Elle a profité de son discours pour lancer un appel à une campagne apaisée: «Je rappelle aux jeunes, nos enfants, d’y aller dans la sérénité, dans le calme, dans la discipline et aller discuter avec les populations. Car le Sénégal est un pays de dialogue, de téranga.»