IGFM - Les mélomanes avaient vraiment la nostalgie du «roi du Mbalax», Youssou Ndour, et son mythique orchestre «Le Super étoile».

Pour avoir la chance de décrocher le premier contrat, à l'occasion du come-back de "l’homme à la voix de Rossignol" ce samedi 4 décembre 2021, l’Amicale des cadres de la Cbao va se frotter les mains.



La salle "l’Evasion marine" du «Terrou bi » avec sa vue panoramique sur l'océan et ses 1 500 m2 d'espaces modulables, où doit se dérouler la soirée, affiche déjà le plein. Les billets sont déjà épuisés et la soirée se déroulera donc à guichets fermés.



Toutefois, ceux qui ne peuvent pas assister à cette soirée n’ont rien perdu. Ils pourront se rattraper avec la soirée Vip du 25 décembre à la la place du souvenir et le grand bal du 1er janvier 2022 à Dakar Arena.



Soirées organisées par Youssou Ndour himself pour satisfaire ses nombreux inconditionnels qui ont la nostalgie des ses belles prestations.