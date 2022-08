dimanche 14 août 2022 • 274 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "On ne doit pas porter le pantalon de l'éléphant quand on est un poussin" . Telle est la réplique de Pape Moctar DIOP, COJER Dagana à Oumar Sarr;

"Nous regrettons la sortie du Ministre Oumar SARR et ses acolytes via un quotidien de la place, voulant insinuer que c'est grâce à leur transhumance que le BENNO BOKK YAAKAAR a gagné le département avec un score de 61%. Ce qui est contraire à la réalité. Ces vendeurs d'illusions se trompent lourdement. Ils surfent dangereusement sur du faux. Ces résultats jugés peu satisfaisants, comparés aux dernières élections présidentielles où nous avions 67 % dans le département face à Oumar SARR ( l'opposant d'alors), restent l'œuvre de tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar sans exception aucune.

Nous avons gagné parce que les populations du Walo nourrissent toujours de l'affection pour le Président de la République SEM Macky SALL, grâce aux réalisations faîtes dans cette partie du Sénégal, depuis son accession à la magistrature suprême.

Nous avons gagné parce que les walo-walo sont d'accord avec le Président sur le choix des candidats investis qui bénéficient aussi de la confiance des responsables de Benno Bokk Yaakaar.

Nous nous désolons même de cette baisse drastique de notre performance, eux ils se permettent de réclamer ce résultat sans sourciller. Oumar SARR et ses godillots ignorent que le Président Macky SALL a toujours envoyé ses hommes de confiance dans le département qui accompagnent efficacement les responsables à la base. Depuis 2017, ils travaillent ensemble et font des résultats probants sans embûche ni trompette.

La question qui se pose sous tous les toits est la suivante : quel est l'apport de Oumar SARR dans ce taux obtenu ?

C'est une tautologie de dire que ces politiciens malintentionnés cherchent à tromper la vigilance du Président de la République, en commanditant une certaine presse, oubliant ainsi qu'il est la personne, la mieux renseignée dans ce pays. Il détient les informations les plus exactes.

En tant que président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky comprend aisément que ses lieutenants ont toujours gagné dans le département l'opposition qu'il se réclamait lui même de 2012 à 2020.

Mieux l'histoire nous renseigne que Oumar SARR himself, qui cherche honteusement le titre de Barack du Walo a toujours été laminé à plate couture dans son propre bureau de vote aux élections législatives de 2017 et aux présidentielles de 2019 par ses responsables de BBY du département qu'il cherche à minimiser politiquement. Étant familier aux défaites électorales, il doit respect et considération à ses vaillants et courageux hommes qui ont toujours tenu le flambeau de la coalition présidentielle dans le département. Ils sont loyalement avec le Président Macky SALL par principe et conviction.

La récréation est terminée, nous ne pouvons plus permettre aux politiciens à la recherche de strapontins et de sinécures de semer la zizanie dans notre coalition, jadis très attractive et performante électoralement dans le Walo.



Pape Moctar DIOP, Coordonnateur de la COJER du département de Dagana.