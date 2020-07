Sombre affaire d’enlèvement d’un ouvrier qui officiait chez le khalife des tidianes

iGFM – (Dakar) L’incident s’est produit dans la journée de ce mercredi. En effet, un ouvrier qui officiait dans un chantier au demeure du khalife général des tidianes situé au quartier «Manguiers», a été amené de force par des éléments qui auraient agi sur l’ordre du fils de Serigne Moustapha Sy. Il aurait été transporté au domicile du chef de file des moustarchidines.

Serigne Abdoul Aziz Sy Al Makhtoum, qui s’exprimait sur la Rfm, explique: «Il s’agit d’un jeune ouvrier qui travaillait dans la demeure du Khalife située au quartier ‘‘manguiers’’. Il était en plein milieu de ces travaux quand un véhicule sombre est stationné avec des individus. Moi j’étais à Tivaouane, je viens d’arriver à Dakar. Il m’a appelé pour me dire que le fils de Serigne Moustapha Sy voulait parler avec moi. Je lui ai demandé de quel Serigne Moustapha il s’agissait. Il m’a dit ‘‘Serigne Moustapha Sy ton grand frère’’. J’ai dit allo plusieurs fois mais ça ne passait pas. J’ai coupé puis j’ai essayé de le rappeler à deux reprises mais ça sonnait dans le vide et le téléphone est allé sous boite vocale. J’ai joint le technicien qui était avec le jeune ouvrier. Il m’a dit que le jeune Omar a été empoté de force par des individus qui l’ont mis dans un véhicule noir et l’ont emporté.»

Serigne Abdoul Aziz Sy Al Makhtoum indique que le jeune ouvrier a finalement été libéré. «Apparemment il a été amené chez Serigne Moustapha Sy. La police est sur l’affaire. Mais ce que je peux confirmer, c’est qu’on m’a dit que c’est le fils de Serigne Moustapha Sy et des nervis qui l’ont emporté. Il a été enlevé. L’ouvrier a dit qu’il a vu Serigne Moustapha Sy. Il a fait sa déposition à la Police», indique-t-il. Pour l’instant, le chef de file des « moustarchidine » n’a pu être joint.