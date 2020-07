Sommet du G5 Sahel : La Communauté internationale invitée à libérer l’ensemble des fonds promis

iGFM – (Dakar) Libérer l’ensemble des fonds promis lors du Sommet de Nouakchott du 6 décembre 2018. C’est l’une des recommandations du Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel réuni ce 30 juin à Nouakchott.

Sur invitation de Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice du G5 Sahel, les chefs d’État des pays membres du G5 Sahel et le président de la République française se sont réunis ce jour 30 juin 2020 à Nouakchott, en vue de faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route convenue lors du Sommet de Pau (France), tenu le 13 janvier 2020, et d’évaluer la situation au Sahel.

Examinant la mise en œuvre de la Feuille de route de Pau en lien avec l’évolution de la situation dans l’espace du G5 Sahel, les Chefs d’Etat ont salué les efforts accomplis par l’ensemble des acteurs aussi bien des États sahéliens que de leurs partenaires internationaux. Ils ont rendu un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires des conflits en cours au Sahel. Les Chefs d’Etat du G5 Sahel ont rappelé que les allégations d’exactions par des éléments des forces de défense et de sécurité feront l’objet d’enquêtes et, si les faits sont avérés, de sanctions exemplaires.

Les Chefs d’Etat se sont félicités du lancement officiel de la « Coalition pour le Sahel » le 28 avril dernier dans le cadre d’une visioconférence entre l’Union européenne et le G5 Sahel et de la tenue de la première réunion ministérielle de cette coalition le 12 juin 2020. Ils ont salué la forte participation de l’ensemble des partenaires du G5 Sahel à cette réunion, et ont appelé à la consolidation de ladite Coalition, ainsi qu’à la détermination de son architecture et des outils de sa gouvernance, en étroite collaboration avec le Secrétariat exécutif du G5 Sahel.

Tout en saluant l’engagement et les apports des autres partenaires, notamment des Etats-Unis, les Chefs d’Etat ont insisté sur la nécessité de poursuivre et de renforcer l’appui en équipements des Forces de défense et de sécurité des États membres du G5 Sahel et de la Force conjointe. Ils ont également encouragé l’élargissement et la diversification des activités de soutien de tous les partenaires à tous les pays membres du G5 Sahel, y compris en matière de formation, en fonction des besoins et spécificités de chacun.

Tout en se félicitant des efforts faits jusqu’ici par certains partenaires, les Chefs d’Etat rappellent l’importance du Programme d’investissements prioritaires (Pip) pour les populations du Sahel et pour la lutte contre le terrorisme et invitent la Communauté internationale à libérer l’ensemble des fonds promis lors du Sommet de Nouakchott du 6 décembre 2018.

Les Chefs d’Etat se sont également félicités de la mise en place d’une approche territoriale intégrée en cohérence avec le Cadre d’actions prioritaires intégré (Capi) du G5 Sahel, adopté lors du Sommet de février 2020 à Nouakchott, et appellent à sa mise en œuvre diligente.

En outre, les Chefs d’Etats se sont félicités de la nouvelle dynamique impulsée par la tenue de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel le 25 février 2020 à Nouakchott, et ont salué la poursuite de la mise en oeuvre des projets du Programme de développement d’urgence (Pdu) par l’Alliance Sahel.

Ont pris part à cette rencontre, Emmanuel Macron (France), Idriss Deby Itno (Tchad) ; Issoufou Mahamadou (Niger) du Niger ; Ibrahim Boubacar Keita du Mali ; Roch Marc Christian Kaboré, du Burkina Faso ; Pedro Sanchez, président du Gouvernement du Royaume d’Espagne.

