iGFM (Dakar) Sadio Mané a pour la première fois pris la parole après son transfert au Bayern Munich. L'international sénégalais était face au média allemand, Bild.

Si le Bayern Munich n'a pas encore "officiellement" annoncé son arrivée, Sadio Mané sera bien un Bavarois la saison prochaine. Il a posé avec ses nouvelles couleurs aujourd'hui après avoir effectué la première partie de sa visite médicale. L'occasion pour lui de donner sa première interview dans Bild :



"J'ai été excité quand mon agent m'a parlé de l'intérêt du Bayern"



"Quand mon agent m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern, j'ai tout de suite été excité. Je me suis tout de suite vu là-bas. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. C'est l'un des plus grands clubs du monde et l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi c'était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici."



"Gagner la Ligue des champions avec le Bayern"



"Mon agent m'a dit qu'il y avait des demandes d'autres clubs. Ça fait partie du business. Mais j'ai tout de suite eu le feeling quand le Bayern m'a présenté son projet. Je me suis retrouvé dans le projet du Bayern plus que n'importe qui d'autre. Je ne veux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des champions, chaque footballeur du monde. Je suis dans une équipe très, très compétitive maintenant. Mais c'est encore un peu tôt pour parler de finale de Ligue des Champions, on n'a même pas encore joué de match ensemble. Néanmoins on va tout donner pour aller en finale".



L'avenir de Lewandowski : "Je ne suis pas un joueur qui se concentre sur des choses comme ça"



"Je ne suis pas un joueur qui se concentre sur des choses comme ça. Je suis là pour le FC Bayern. Et je ferai tout pour gagner des titres avec mes coéquipiers !"