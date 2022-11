mercredi 2 novembre 2022 • 46 lectures • 0 commentaires

Sport 8 mins Taille

iGFM (Dakar) Suite et fin de l'entretien téléphonique avec Ferdinand Coly sur l'actualité du football. Dans cette dernière partie, l'ancien arrière droit des Lions du Sénégal, a évoqué le statut de Sadio Mané quelques jours après sa deuxième place au Ballon d'Or France Football une première pour un Africain depuis George Weah en 1995.

"La détermination, l'engagement, sa façon de jouer, ce n'est pas cette année. Sadio, j'ai eu la chance de le voir débuter en sélection A, je sais bien quel type de jouer il est. La constance avec Liverpool, le haut niveau. C'est difficile de maintenir cette intensité. C'est un joueur de rupture, un processus, ce n'est pas seulement cette année, c'est des années de travail. Des années dans le haut niveau, il est récompensé par le Ballon d'Or africain et la deuxième place au Ballon d'Or France Football. C'est une fierté africaine pas sénégalaise. Après George Weah contre qui j'ai eu la chance de jouer, vous vous rendez compte, le grand George, la légende. Les gens ne se rendent pas compte, nous on le sait, on le félicite, je dis bravo."

PUBLICITÉ